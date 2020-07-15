Казань, , 12:58 — REGNUM В Татарии в среду, 15 июля автопарк лесничеств и лесхозов республики увеличился на 112 единиц спецтехники. На торжественной церемонии вручения ключей от новых автомобилей присутствовал глава РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Среди 112 единиц спецтехники — 62 «Нивы», 32 «УАЗа» для патрулирования лесов РТ, восемь «КамАЗов», шесть тракторов, два пожарных автомобиля и столько же автомашин «Шевроле Нива». Спецтехника приобретена за счет средств федерального и республиканского бюджетов.

Всего с 2010 года лесная отрасль республики получила 1314 единиц спецтехники.

ИА REGNUM напоминает, что в Татарии ввели ограничения на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. Запрет на посещение лесов ввели из-за установленных на этих территориях 4-го и 5-го классов пожарной опасности.

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