Екатеринбург, , 12:41 — REGNUM В Свердловской области вынесен приговор в отношении Александра Н. 1997 года рождения и его сожительницы Анастасии Р. 1995 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Юноша и девушка были признаны виновными в убийстве человек, а молодой человек ещё и в надругательстве над телами умерших. Преступление произошло 21 февраля 2019 года в посёлке Зюзельский. На почве личной неприязни были убиты мать и старшая сестра подсудимой, а также супруг старшей сестры.

А 28 февраля Александр убил мужчину 1989 года рождения. 15 июля Свердловский облсуд назначил ему 19 лет и 1 месяц в колонии строгого режима., а Анастасии — 18 лет колонии общего режима. Также им прописано ограничение свободы на срок в два года.