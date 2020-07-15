Мурманск, , 12:40 — REGNUM В Мурманской области за сутки скончались четыре пациента. Общее число летальных исходов в статистике по коронавирусу выросло до 39. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

По данным штаба, 14 июля в регионе было выявлено 187 новых случаев заболевания CОViD-19. В лидерах по приросту заболевших — Мурманск (78 новых пациентов), Североморск (28) и Кольский район (29).

Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет 7597. 4149 человек уже вылечились.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области начали выдавать бесплатные противовирусные препараты всем заболевшим ОРВИ.

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