Черкесск, , 12:40 — REGNUM В Карачаево-Черкесии выросло число смертей пациентов с диагнозом COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано еще два случая. Такие данные приводит 15 июля федеральный оперативный штаб.

Таким образом, за все время в республике скончались 20 человек. Из них восемь умерли за 14 дней июля.

По данным оперативного штаба, за последние дни выросло число выздоровевших. За сутки выписан 51 пациент, преодолевший болезнь. Общее число вылеченных уже составило 2548 человек.

Всего коронавирус выявлен у 4109 жителей республики. Численность новых подтвержденных случаев заражения за сутки составила 25 человек. С 3 июля ежесуточный прирост новых пациентов с COVID-19 не превышает 40 человек.