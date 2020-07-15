Москва, , 12:48 — REGNUM Российский президент Владимир Путин не предлагал перенести шествие «Бессмертного полка» на более поздний срок. Об этом заявил 15 июля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее сообщения о переносе шествия, намеченного на 26 июля, появились в некоторых СМИ. Отмечалось, что мероприятие могут отложить до сентября из-за распространения коронавируса.

Песков напомнил, что ранее именно президент предложил провести шествие 26 июля, однако новых предложений в этой связи от него не поступало. Если идеи будут, Путин расскажет о них, заверил представитель Кремля.

«Но пока каких-то новых предложений президента не было», — сказал он.

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