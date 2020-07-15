Иркутск, , 12:37 — REGNUM В аппарате Уполномоченного по правам человека в Иркутской области подвели итоги работы за первое полугодие 2020 года. Судя по информации с официального сайта, за этот период к омбудсмену региона Виктору Игнатенко обратились 930 граждан.

Наиболее часто жителями Иркутской области задавались вопросы о защите прав граждан в местах лишения свободы (23%/247), о защите жилищных (14%/155) и социальных прав (12%/129), а также вопросы о защите и восстановлению прав на охрану здоровья (8%/87). Несмотря на то, что обращения по указанным выше темам на протяжении двух последних лет являются наиболее актуальными для жителей региона, тем не менее, в 2019 году обращений по данным тематикам было на 6% больше.

В первом полугодии увеличилось количество обращений граждан на неисполнение решений судов и жалобы на высокий процент удержаний по исполнительным документам. Также поступило много жалоб на действия (бездействие) должностных лиц муниципальных и государственных органов власти.

«Важно отметить, что за первые полгода 2020 года в адрес Уполномоченного и сотрудников аппарата Уполномоченного поступило три письменных благодарности от граждан, получивших правовую помощь в восстановлении их конституционных прав», упомянуто в официальном сообщении аппарата иркутского омбудсмена.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 июля, в Совфеде проходит правительственный час с участием директора Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова. Он обнародовал докладо о состоянии дел и рассказал, в чём ещё нуждаются приставы. Кроме того, омбудсмен Татьяна Москалькова представляет доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2019 год.