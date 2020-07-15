Махачкала, , 12:41 — REGNUM Восьмой день подряд в Дагестане ежедневно выявляется менее 50 носителей коронавируса нового типа. Всего в республике к 10:45 15 июля зарегистрировано 8602 случая заражения, сообщил федеральный оперативный штаб.

За минувшие сутки в Дагестане зафиксировано 42 факта заражения новой коронавирусной инфекцией и 88 случаев выздоровления пациентов с COVID-19. Всего в регионе с начала пандемии вылечились 7019 человек с COVID-19, или более 81,5% от общего числа лиц с подтверженным диагнозом.

Улучшение эпидемиологической ситуации позволило Дагестану перейти ко второму этапу снятия ограничений, введенных для недопущения распространения коронавируса. В республике открываются мечети и храмы, начнут работать кафе и рестораны с открытыми верандами, некоторые образовательные учреждения и ряд других организаций и предприятий.