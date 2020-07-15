Нижний Новгород, 15 июля 2020, 12:35 — REGNUM Решение о снятии карантина в Дивееве будет приниматься после 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области по итогам заседания оргкомитета по подготовке торжеств, посвященных дням памяти преподобного Серафима Саровского.
Ситуация в населенном пункте будет внимательно анализироваться в ближайшие несколько дней.
При этом решение о запрете развертывания палаточного лагеря в селе уже принято.
Кроме того, для обеспечения безопасности граждан планируется ввести въездной контроль с предоставлением справки на наличие коронавирусной инфекции. При нахождении в коллективных средствах размещения более суток должно быть подтверждённое бронирование.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на карантин был закрыт Иверский женский монастырь в Выксе в связи с выявлением у игумении Антонии Мироновой.
Ранее на территории Нижегородской области поэтапно вводился карантин в селе Починки (Починковский район), городском округе город Выкса, городе Павлове и рабочем поселке Тумботино (Павловский район), городе Кулебаки и рабочем поселке Гремячево (г.о.г. Кулебаки), рабочем поселке Мухтолово (Ардатовский район) и поселке Дивеево. До настоящего момента карантин на территории области действует только в Дивееве.
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