Ташкент, , 12:34 — REGNUM Около 200 человек за незаконную добычу золота в Узбекистане задержали сотрудники службы Государственной безопасности с начала года, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в настоящее время в Узбекистане против 125 человек возбуждено 42 уголовных дела, против еще 276 нарушителей ведется 182 административных дела.

В СГБ добавили, что из-за нарушений правил техники безопасности в 2018—2019 годах погибли 19 нарушителей. Добытое золото используется для изготовления ювелирных изделий, которое реализуется на внутреннем рынке или переправляется за границу.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых пяти месяцев 2020 года Узбекистан экспортировал золото на сумму $1,63 млрд. Это составляет 31,9% от общего объема экспорта.

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