Москва, , 12:33 — REGNUM В сентябре 2020 года в Москве запланировано проведение месячника безопасности. Об этом сообщил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по столице Максим Комаров на пресс-конференции, посвященной Дню создания государственного пожарного надзора МЧС России.

В рамках этого профилактического мероприятия с руководителями, педагогическим составом и учащимися образовательных учреждений проводятся инструктажи и практические занятия с отработкой действий в случае возникновения пожара или чрезвычайной ситуации.

Из-за эпидемиологической ситуации в городе у мероприятия скорректируют формат.

«Пока, если ситуация не изменится, мы будем проводить тренировки более локальным методом. Эвакуировать не всю школу или определенное количество классов, а, может быть, проводить тренировочную эвакуацию хотя бы одного класса», — сказал Максим Комаров.

По его словам, период месячника будет растянут, но профилактическую работу проведут любым способом. В случае ухудшения ситуации с коронавирусом, в классах будет проводиться теоретическая работа: показ видеоматериалов и проведение обучающих мастер-классов.