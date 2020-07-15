Москва, , 12:32 — REGNUM Сотрудник «Почты России» попал под уголовное преследование. Эту информацию 15 июля подтвердили в пресс-службе компании.

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Известно, что уголовное дело в отношении должностного лица предприятия было возбуждено следственным управлением по Южному административному округу главного следственного управления СКР по Москве.

«Почта России» взаимодействует с правоохранительными органами в расследовании всех обстоятельств случившегося», — заверили в пресс-службе.

При этом не уточняется ни имя фигуранта уголовного дела, ни преступление, в совершении которого его подозревают.

Ранее издание РБК сообщило о задержании заместителя генерального директора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.

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