Архангельск, , 12:28 — REGNUM В Архангельской области на фоне пандемии коронавируса сократилась смертность населения.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном агентстве ЗАГС, за шесть месяцев в регионе было зарегистрировано 7397 смертей и 4396 рождений. В прошлом году эти показатели были значительно выше: 8,8 тысяч летальных исходов и 7,2 тысяч рождений.

В агентстве также сообщили, что режим повышенной готовности, введенный в связи с распространением коронавируса, повлиял на статистику регистраций браков и разводов. Так, с конца марта по середину июня были расторгнуты 550 браков, это почти в два раза меньше, чем в первом полугодии 2019 года. Поженились за период самоизоляции 700 пар. В прошлом году к этому времени было зарегистрировано более тысячи браков.