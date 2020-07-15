Москва, , 12:37 — REGNUM Документы о первой стыковке советского и американского космических кораблей «Союз-19» и «Аполлон» опубликованы 15 июля на сайте Роскосмоса. Ранее они были засекречены.

В госкорпорации отметили, что продолжают рассекречивать и публиковать исторические свидетельства того, как начиналось освоение космоса. Из опубликованного комплекта документов можно узнать о подготовке и осуществлении программы «Союз-Аполлон».

На сайте есть соглашение между СССР и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, приказы и протоколы совещания у министра общего машиностроения СССР.

Так, в письме министра Сергея Афанасьева задействованным в программе предприятиям от 30 июня 1975 года говорится о необходимости установить с 15 по 21 июля «круглосуточное дежурство специалистов, ответственных за системы корабля и наземно-измерительного комплекса». В процессе полета могут возникнуть вопросы, требующие оперативного решения, отмечено в письме.

Напомним, стыковка «Союза-19» и «Аполлона» состоялась 17 июля 1975 года.