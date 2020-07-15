Бристоль, Великобритания, , 12:27 — REGNUM Памятник одной из участниц движения Black Lives Matter был поставлен в Бристоле на месте снесенного моменту бывшему работорговцу Эдварду Кольстону, сообщает 15 июля LBC News.

Автором скульптуры, получившей название «Вспышка силы» (A Surge of Power) и посвященной участнице акций протеста Джен Рид, выступил художник Марк Куин. Памятник, представляющий собой фигуру Рид с поднятой рукой и зажатым кулаком, был воздвигнут утром 15 июля без ведома Городского совета Бристоля. На фоне воздвигнутого в ее честь монумента сфотографировалась сама Рид.

«Это невероятно», — заявила Рид, подчеркнув, что она не думает, что этот памятник в скором времени будет снесен.

Напомним, на фоне гибели при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, который неоднократно привлекался сотрудниками полиции, в США и ряде стран Запада начались массовые акции протеста членов движения Black Lives Matter. Одной из особенностей этих акций стало уничтожение статуй, в том числе тех, которые были установлены аболиционистам.