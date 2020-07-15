Москва, , 12:24 — REGNUM Сегодня, 15 июля, до 20:00 мск в ряде регионов Приволжского федерального округа закрыто движение для транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по специальным разрешениям. Такая мера связана с температурой воздуха выше +32 °C, сообщает Росавтодор (Федеральное дорожное агентство).

Так, на подъезде к Перми от Ижевска ограничено движение на трассе М-7 «Волга» на участке км 342+900 — 509+867. На автодороге Р-242 Пермь — Екатеринбург закрыт участок км 008+550 км 160+036.

На автотрассе Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь закрыт участок км 895+630 км 994+450.

Кроме того, запрещено движение по участку автодороги А-153 Нытва — Кудымкар км 000+000 км 126+035.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 15 до 17 июля на большей части территории Приволжского федерального округа сохраняется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. В ряде регионов температура воздуха днем достигнет +40… 42 °C.

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