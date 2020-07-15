Джакарта, , 12:23 — REGNUM Власти Индонезии подтвердили, что по состоянию на 15 июля 2020 года на территории страны выявлено 80 094 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

Официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с COVID-19 Ахмад Юрианто заявил, что за сутки в стране подтвердили 1522 новых случаев заражения и 87 случаев смерти.

Известно, что в Индонезии от коронавируса скончались 3797 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее целевая группа по борьбе с COVID-19 в индонезийской провинции Бали зарегистрировала 2358 случаев заражения SARS-CoV-2 в этом районе.

Читайте также: На Бали выявлено 2358 случаев заражения SARS-CoV-2