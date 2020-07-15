Самара, , 12:24 — REGNUM Четыре пациента с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, две женщины 65 и 76 лет страдали заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем. 81-летний мужчина страдал онкологическим заболеванием, а также заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Кроме этого скончалась 66-летняя женщина.

Таким образом, в регионе скончались 70 пациентов c COVID-19. При этом показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе составил — 2,19 (по России — 8.06), а коэффициент летальности в регионе — 1,15 (в России — 1,58).

Отмечается, что за сутки по области выявили 59 инфицированных коронавирусом. Больше всего выявляли в Самаре — 43 факта заражения. А всего в области выявили 6078 фактов заражения коронавирусом. При этом справились с инфекцией 3745. На учете у врачей находятся 283 человек

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