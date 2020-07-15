Киев, , 12:19 — REGNUM В Киеве за последние сутки зафиксировали 147 случаев заболевания коронавирусом, что является самым большим суточным показателем с начала эпидемии.

Об этом на брифинге 15 июля заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко, передает корреспондент ИА REGNUM.

По информации Кличко, в больницы столицы госпитализировали 29 пациентов, все остальные заболевшие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Отметим, что всего за последние сутки на Украине зафиксировано836 новых случаев коронавируса. Помимо Киева, наибольшее количество новых случаев COVID-19 зарегистрировано во Львовской области (171), Харьковской области — 64, и Закарпатской области — 57.

Ранее Кличко заявлял, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, Киев может вернуться к жестким карантинным ограничениям, действовавшим весной.