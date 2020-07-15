Томск, , 12:16 — REGNUM За последние сутки в Томской области подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 15 июля в администрации региона.

У 22 человек нет симптомов, у 18 диагностирована пневмония, у 21 наблюдаются признаки ОРВИ.

Выздоровели 1772 человека (+32 за сутки).

В Томской области скончались 25 пациентов с коронавирусом, в том числе один за последние сутки. Как пояснили в областном правительстве, смерть пациента наступила в результате тяжёлого течения полисегментарной вирусной пневмонии, которая осложнялась инфекционно-токсическим шоком, миокардитом и сердечной недостаточностью.

Всего в Томской области по состоянию на 15 июля SARS-CoV-2 выявлен у 3173 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 июля в Томской области было выявлено 3112 носителей коронавируса.

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