Нур-Султан, , 12:16 — REGNUM Казахстан планирует оказать Таджикистану гуманитарную помощь в виде портативных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом 15 июля заявила заместитель министра здравоохранения республики Людмила Бюрабекова на пресс-конференции.

Она уточнила, что портативные аппараты ИВЛ используются для транспортировки пациентов в автомобилях скорой помощи. Подобные устройства изготавливаются в Акмолинской области Казахстана.

Замминистра добавила, что казахстанский производитель увеличил количество выпускаемых аппаратов, а также планирует запустить производство стационарных аппаратов ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что в республике планируется закупить 4092 дополнительных стационарных аппарата искусственной вентиляции легких.

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