Ростов-на-Дону, , 12:15 — REGNUM В Ростове-на-Дону состоялся суд над жителем Карачаево-Черкесии Аскером У. Его обвинили в оправдании терроризма и дали ему реальный срок наказания за пост в соцсети, сообщили 14 июля в пресс-службе Южного окружного военного суда.

По материалам дела, 31-летний обвиняемый в 2018 году опубликовал на своей странице в соцсети видеофайл, оправдывающий терроризм. Это факт был выявлен при мониторинге интернет-пространства правоохранительными органами, в итоге было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Публичное оправдание терроризма».

Суд приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. На суде он полностью признал свою вину.