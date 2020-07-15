Москва, , 12:15 — REGNUM В Москве в период пандемии коронавируса органы надзора провели более 2000 онлайн-уроков и вебинаров по пожарной безопасности. Об этом сообщил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Москве Максим Комаров на пресс-конференции, посвященной Дню создания государственного пожарного надзора МЧС России.

В ходе онлайн-мероприятий сотрудники органов надзора напоминали и рассказывали об основных правилах пожарной безопасности. Общее число зрителей превысило 30 тыс. человек. Также, во взаимодействии с образовательными учреждениями, ученикам и их родителям рассылались памятки с правилами безопасного поведения посредством онлайн-мессенджеров.

«Мы проводили эту практику и до пандемии, но ранее она была не в таких масштабах. Пандемия заставила сделать это на масштабной основе, и мы были даже немного удивлены от эффекта», — отметил Комаров.

По его словам, нашлось много людей, которые интересуются тематикой пожарной безопасности. Многие стали обращать внимание на различные материалы в соцсетях, на интернет-площадках, принимать участие в мастер-классах и обучающих мероприятиях, проводимых на базе социальных сетей служб безопасности.

«Это получило соответствующий отклик. Конечно, мы будем продолжать эту положительную практику», — сообщил Комаров.