Дамаск, , 12:18 — REGNUM Свыше 50 беженцев вернулись в Сирию с территории Ливана за последние сутки. Об этом 15 июля сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, обнародованного на странице Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» возвратились 52 беженца», — говорится в бюллетене и уточняется, что в данное число входит 15 женщин и 27 детей.

Также указывается, что за истекшие 24 часа в Сирию с территории Иордании через пропускной пункт «Насиб» беженцы не возвращались.

Кроме этого, сообщается, что общее число вернувшихся в Сирию из Ливана беженцев на сегодняшний день составляет 186 597 человек, в число которых входит 56 119 женщин и 94 894 ребенка.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что самолеты Воздушно-космических сил России нанесли удар по сирийским боевикам после того, как те атаковали российско-турецкую колонну военной техники в провинции Латакия.