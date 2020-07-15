Москва, , 12:14 — REGNUM В России практически завершены дополнительные выплаты на детей, объявленные из-за пандемии коронавирусной инфекции. Так, на сегодняшний день Минфин РФ перевёл российским семьям 555 млрд рублей. Об этом 15 июля сообщили в федеральном ведомстве.

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Как пояснили в министерстве, эта сумма поступила на счета граждан на начало июля 2020 года.

«Это 99% всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми», — приводит РИА Новости сообщение Минфина РФ.

Как заявил министр финансов Антон Силуанов, семьи всё ещё продолжают обращаться за выплатами, и всё деньги будут предоставлены вовремя.

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Как сообщало ИА REGNUM, о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка президент Владимир Путин объявил в мае в обращении к гражданам страны. В конце июня глава государства предложил осуществить аналогичные выплаты с 1 июля.