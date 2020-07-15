Екатеринбург, , 12:11 — REGNUM В Свердловской области генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов сможет покинуть следственный изолятор. Такое решение принял Ленинский райсуд Екатеринбурга.

Руководитель будет отпущен под залог. Ему необходимо внести 2,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Кызласов был задержан и арестован в феврале. Его обвиняют во взяточничестве, но вины за собой он не признаёт.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге гендиректора «Титановой долины» оставили под стражей