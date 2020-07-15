Саранск, , 12:10 — REGNUM Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия», в который входят региональные предприятия, собрало и перечислило средства на приобретение компьютерного томографа для Республиканской клинической больницы №4. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Этот аппарат позволит проводить своевременную диагностику осложнений от новой коронавирусной инфекции и внебольничных пневмоний.

На покупку томографа выделили личные средства глава Мордовии Владимир Волков, спикер Госсобрания региона Владимир Чибиркин, а также компании «КС БАНК», ЗАО «Плайтерра», ООО «ЛВЗ «Саранский», ООО «МордовАлкоПром», ООО «Подсобное хозяйство», АО «Ельниковская ДСПМК», ООО «Аксел» и другие предприятия и жители республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле текущего года участники регионального Союза промышленников и предпринимателей безвозмездно передали пасхальные продуктовые наборы для медперсонала больниц, которые борются с коронавирусной инфекцией. Около 1,2 тыс. продовольственных наборов получили медицинские сотрудники Республиканской инфекционной больницы Республиканской клинической больницы имени С.В. Каткова, Рузаевской центральной районной больницы и Станции скорой медицинской помощи.

Участниками акции стали МПК «Атяшевский», ООО «Тепличное», ООО ЛВЗ «Саранский», АО «Консервный завод «Саранский», «Норов», ООО «Мечта», ООО «Время», АО «Хлебозавод» и «Сараст» (Атяшево).

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