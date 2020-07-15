Майкоп, , 12:10 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Адыгее к 10:45 15 июля достигло 2291, сообщил федеральный оперативный штаб. За минувшие сутки в республике выявлено 16 носителей инфекции — на одного меньше, чем днем ранее.

За последние 24 часа в Адыгее выздоровели 58 пациентов с подтвержденным COVID-19. Всего в республике с начала пандемии болезнь победили 1843 человека — это около 80,4% от общего числа заразившихся. От коронавируса или вызванных им осложнений в регионе умерли 14 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал указ о переходе республики к третьему этапу снятия ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом. Восстановлена работа практически всех сфер экономики, открылись межрегиональные маршруты. На плановый режим работы в республике выходят лечебные учреждения, а в детских садах открылись дежурные группы.