Джакарта, , 12:05 — REGNUM Индонезийский научный институт (LIPI) обнаружил и описал «гигантских морских тараканов» у берегов Индонезии, сообщает Antara.

«Открытие нового вида является большим достижением, особенно впечатляющего вида с точки зрения размера и экосистемы», — заявил исполняющий обязанности начальника отдела зоологии центра биологических исследований LIPI Кахьо Рахмади.

По его словам, потенциал биоразнообразия Индонезии еще предстоит раскрыть.

Известно, что гигантский морской таракан был найден в Зондском проливе и к югу от Явы на глубине 957−1259 метров. Его размер тела может достигать более 15 сантиметров в зрелом возрасте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан провел переговоры с министром экономики, торговли и промышленности Японии.

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