Самара, , 12:14 — REGNUM Дату заезда детей в оздоровительные лагеря перенесли в Самарской области. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба регионального министерства социально-демографической и семейной политики.

По сообщению пресс-службы ведомства, заезды детей, которые были запланированы на 16, 17 и 18 июля, перенесены на 19 июля. Это связано с санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе.

Отмечается, что дата заезда может быть скорректирована.

Сообщается, что в регионе выявлено 6078 фактов заражения коронавирусом. При этом справились с инфекцией 3745 человек.

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