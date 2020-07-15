Воронеж, , 12:05 — REGNUM Истребитель МиГ-21УМ выставлен на продажу на сайте avito.ru в Воронеже, продавцом указано частное лицо, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Объявление о продаже истребителя Https://www.avito.ru

Состояние самолёта — в «лётной годности», продавец обещает помочь не только с регистрацией, но и с обучением. Находится самолёт в аэропорту «Воронеж». Стоимость самолёта — 70 млн рублей.

МиГ-21 — советский лёгкий сверхзвуковой фронтовой истребитель третьего поколения, выпускался с 1950-х годов в разных модификациях. В Воронеже установлен памятник этому самолёту. МиГ-21УМ выпускался как двуместный учебный фронтовой истребитель.