Кызыл, , 12:03 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее количество подтверждённых случаев достигло 5582.

«Коэффициент распространения от одного инфицированного до его госпитализации составил 1,0», — отметили в минздраве.

К настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 5068 человек, из них 145 за последние сутки. Из коечного фонда в регионе свободно 40,9%.

Добавим, что сегодня стало известно число умерших от COVID-19 с 1 по 10 июля. Как сообщало ИА REGNUM, по этой причине за десять дней скончались 13 человек. Из них шестеро были старше 70 лет, четверо — старше 60. Ещё трое умерших были в возрасте от 40 до 60 лет. Всего с начала эпидемии непосредственно от COVID-19 умерли 45 человек.

Читайте также: За десять дней в Туве от COVID-19 скончались 13 человек