Йошкар-Ола, , 12:02 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 15 июля выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений SARS-CoV-2 достигло 3380 случаев, сообщает оперативный штаб России.

С момента начала наблюдений выздоровели 2925 человек, то есть более 86,53% от общего числа носителей коронавируса уже выздоровели. За последние сутки выписан 21 житель республики. 30 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки скончался один житель Марий Эл.

Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки от COVID-19 в республике скончались трое человек.

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