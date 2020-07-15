Ростов-на-Дону, , 11:59 — REGNUM В Ростовской области сократилось число пациентов так называемых «ковидных» госпиталей, однако число тяжелобольных пациентов с COVID-19 увеличилось, передаёт ИА REGNUM 15 июля.

Так, по данным регионального правительства, в настоящее время на лечении в стационарах находятся 673 пациента с положительным результатом теста на коронавирус. Коечный фонд заполнен на 30,8%. При этом, если днём ранее к аппаратам искусственной вентиляции лёгких были подключены 34 тяжелобольных пациента с COVID-19, то на сегодняшний день — 35 человек.

Наряду с этим под медицинским наблюдением находятся 6 тыс. 134 жителя Ростовской области.

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