Санкт-Петербург, , 11:58 — REGNUM В Санкт-Петербурге рассказали о летальных исходах среди пациентов зараженных коронавирусной инфекцией. Среди новых жертв восемь мужчин, самому молодому из которых было 25 лет и 11 женщин. Об этом 15 июля сообщили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Как отметили в ведомстве, за последние сутки подтвержден летальный исход еще 19 заболевших COVID-19. Среди умерших — восемь мужчин от 25 до 85 лет и 11 женщин от 61 до 91 года.

«Пациенты скончались в июле 2020 года, один человек — в мае 2020 года. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19», — пояснили в комздраве.

Пациенты имели хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания — кардиосклероз, атеросклероз, гипертоническая болезнь, а также онкологическое заболевание.

Отметим, общее число погибших от болезни, по официальным данным, в северной столице достигло 1 тыс. 676 человек. После двух недель лидерства по суточной смертности среди регионов России Петербург закрепился на втором месте по этому показателю — после Москвы.

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