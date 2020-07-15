Саранск, , 11:55 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 15 июля выявили 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых в регионе заражений достигло 3938 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб.

В числе новых носителей коронавируса — 17 жителей Саранска, шестеро — Рузаевского района, четверо — Ковылкинского района, по двое — Торбеевского и Кочкуровского районов, по одному — в Большеберезниковском, Атюрьевском, Атяшевском, Ичалковском, Лямбирском и Кадошкинском районах.

До настоящего момента выздоровели 2847 человек, то есть более 72,29% от общего числа носителей коронавируса в республике. За последние сутки выписаны 48 человек. 29 жителей региона скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по состоянию на 14 июля проведено 123 994 исследования на коронавирусную инфекцию. За предыдущие сутки было исследовано 1417 проб биоматериала.

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