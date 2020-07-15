Ставрополь, , 11:53 — REGNUM На Северном Кавказе 15 июля прогнозируется возникновение неблагоприятных погодных явлений, которые могут привести к ЧС регионального характера. Как предупредили в пресс-центре МЧС РФ, почти на все субъекты Северо-Кавказского федерального округа обрушатся сильные дожди с грозой, градом и сильным шквалистым ветром, скорость которого может достигать 20−25 м/с.

При этом в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чечне, Северной Осетии и Ставропольском крае существует вероятность нарушения работы объектов энергетики, связи, ЖКХ и жизнеобеспечения населения. На реках возможен подъём уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах может произойти сход селей малого объёма.

В целях предупреждения возникновения ЧС, вызванных последствиями стихии, в МЧС предупредили о необходимости соблюдения гражданами мер безопасного поведения, особенно при нахождении на улице и в местах повышенного риска: в районах мостов, трубопроводов, линий электропередачи.

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