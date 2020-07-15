Гусиноозёрск, Бурятия, , 11:51 — REGNUM В Бурятии понизят уровень Гусиного озера в Селенгинском районе на 50−80 см. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, это необходимо для того, чтобы грунтовые воды не затапливали дома жителей посёлка Набережный города Гусиноозёрск.

По словам главы региона Алексея Цыденова, дома начало подтапливать из-за подъёма уровня озера.

«Он, безусловно, давит на грунтовые воды, этой воде некуда деться и она выходит у людей в подпольях. Необходимо снижать уровень озера», — отметил он.

При этом отмечается, что на притоке озера создана оросительная система, соответственно, его перекрытие скажется на аграриях. Поэтому вопрос, по словам главы, будут решать системно, в том числе корректируя работу Гусиноозёрской ГРЭС.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в конце июня грунтовыми водами было подтоплено 86 домов. Всего в зону подтопления входят 136 домов.

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