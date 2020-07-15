Нью-Дели, , 11:53 — REGNUM За истекшие сутки на территории Индии было выявлено более 29 тысяч новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 июля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По информации министерства, за последние 24 часа в стране было выявлено 29 429 новых заразившихся SARS-CoV-2 и потому их общее число стало 936 181.

Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 умерли 582 пациента и в результате этого суммарное количество летальных исходов достигло 24 309.

Помимо того, отмечается, что в настоящее время в стране 592 029 человек вылечились от COVID-19, 20 572 из которых — за минувшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие 24 часа на территории Украины было выявлено 836 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.