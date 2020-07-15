Иваново, , 11:46 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Ивановской области, данные 15 июля опубликованы федеральный оперативным штабом.

Число выписанных за сутки более чем в шесть раз превысило число заражённых — полностью выздоровевшими признаны 387 пациентов. Новых летальных случаев за сутки не зарегистрировано.

В общей сложности за период пандемии в Ивановской области положительные тесты на коронавирус были подтверждены у 5691 человека, выздоровели 4015 человек. Скончались 59 пациентов с коронавирусом.