Пермь, , 11:46 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 15 июля, из больниц выписали 130 пациентов, которые получали лечение от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба краевой администрации.

По данным минздрава, на утро 15 июля проходят лечение 925 человек (795 человек с коронавирусной инфекцией, а также 130 пациентов с ОРВИ, пневмонией — по ним ожидается подтверждение на COVID-19). Кроме того, 2 773 человека изолированы на дому по предписанию главного санитарного врача.

С начала пандемии в Прикамье выявлено 4 618 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровело 3 576 пациентов. Умерли 172 человека.

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