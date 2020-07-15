Благовещенск, , 11:45 — REGNUM В столице Амурской области 15 июля зафиксирован температурный рекорд. В Благовещенске столбик термометра поднялся до +36,1℃. До этого самым жарким 15 июля было в 1999 году, тогда температура воздуха составила +35,3℃, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Гидрометцентре.

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Самая же высокая температура воздуха в июле в городе была зафиксирована в 2000 году — +37,7℃. За период всего лета температурный максимум в Благовещенске был побит 25 июня 2010 года — +39,4℃.

По прогнозам синоптиков жаркая погода сохранится до конца текущей недели.

Как сообщало ИА REGNUM, в поселениях Облученского района Еврейской АО сильный ветер с корнем вырвал деревья и нарушил электроснабжение.