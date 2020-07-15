Самара, 15 июля 2020, 11:47 — REGNUM Сотрудника УФСИН РФ подозревают в получении взятки в Самарской области. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.
По версии следствия, в прошлом году в Тольятти подозреваемый начальник ФКУ СИЗО-4 УФСИН РФ по региону получил от осужденного родственника взятку в виде снижения стоимости ремонта в квартире на сумму свыше 233 тысяч рублей за улучшение условий содержания осужденного.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки.
Расследование дела продолжается.
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