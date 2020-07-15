Махачкала, , 11:45 — REGNUM COVID-19 в Дагестане продолжает уносить жизни: по данным на 10:45 15 июля умерли уже 419 человек. За минувшие сутки в республике скончались два человека с подтвержденным коронавирусом, сообщил федеральный оперативный штаб.

По числу смертей пациентов с COVID-19 Дагестан занимает четвертое место среди субъектов РФ, вслед за Москвой, Санкт-Петербургом и Московской областью. С 12 июня летальные случаи фиксируются в республике ежедневно, а с начала текущего месяца в регионе умерли уже 39 человек, заразившиеся коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, Дагестан перешел ко второму этапу снятия ограничений, введенных на фоне пандемии. В связи с этим в республике, в частности, начнут работать кафе и рестораны с открытыми верандами, некоторые образовательные организации, а также откроются мечети и храмы.