Пермь, , 11:37 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 15 июля, скончались пять пациентов, которые получали лечение от коронавируной инфекции, сообщает краевой минздрав.

По данным ведомства, трое пациентов умерли от COVID-19. Причины смерти еще двух человек не связывают с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Прикамье выявлено 4 618 носителей SARS-CoV-2. Выздоровело 3 576 пациентов. Скончались 172 пациента: 102 — от COVID-19, еще 70 — от сопутствующих заболеваний.

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