Нижний Новгород, , 11:36 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 15 июля выявлено 229 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений SARS-CoV-2 выросло до 20 763 случаев, сообщает пресс-служба областного правительства.

Полностью выздоровели после заражения 15 065 нижегородцев, таким образом, более 72,55% от общего числа носителей коронавируса в области уже выздоровели. За последние сутки выписаны по выздоровлению 397 человек.

По данным общероссийского оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний скончались 312 жителей региона, за минувшие сутки умерли семь человек. Отметим, статистику летальных исходов пресс-служба регионального правительства перестала публиковать около недели назад.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе число новых заражений коронавирусом второй раз за долгое время не превысило двухсот случаев. Было выявлено 193 новых носителя коронавируса.

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