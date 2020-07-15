Севастополь, , 11:35 — REGNUM Один новый случай заражения коронавирусом подтверждён за минувшие сутки в Севастополе, об этом сообщили в пресс-службе правительства города 15 июля.

«По состоянию на утро 15 июля зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Пациентка — пожилая женщина, жительница Севастополя. Идет эпидрасследование, источник заражения устанавливается», — сообщили в пресс-службе.

С 27 марта по 15 июля в Севастополе положительные тесты на коронавирус подтверждены у 283 человек, 212 из них выздоровели, пять пациентов скончались. В больницах продолжают лечение 57 человек.