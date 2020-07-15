Пермь, , 11:31 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 15 июля, подтверждено еще 75 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В больницах лечатся 37 пациентов, еще 38 человек находятся дома под наблюдением медиков. Среди выявленных носителей SARS-CoV-2 шесть детей, 21 мужчина и 48 женщин.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,7%, а коэффициент распространения — 1,01 (на 14 июля — 0,98).

С начала пандемии в регионе выявлено 4 618 случаев заражения коронавирусом. От болезни оправились 3 576 пациентов. Скончались 172 человека.

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