Кемерово, , 11:30 — REGNUM В 2019 году к уполномоченному по правам человека в Кемеровской области поступило 884 обращения, в том числе 9 коллективных от 1175 человек. Об этом говорится в докладе о деятельности кузбасского омбудсмена за прошлый год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хотя эта цифра несколько (на 4 обращения) выше, чем за 2018 году, но всё же гораздо ниже, чем в 2017 году, когда поступило 999 обращений, в том числе 16 коллективных.

Чаще всего жалуются лица пенсионного возраста, граждане, находящиеся в местах принудительного содержания, а также инвалиды. Наибольшее количество обращений поступило от жителей Кемерова.

«Традиционно наибольшее количество обращений поступило по вопросам в сфере социального, жилищного, уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права», — отмечается в докладе.

Читайте также: Главный судебный пристав РФ и омбудсмен отчитываются в Совфеде: все новости