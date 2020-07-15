Петропавловск-Камчатский, , 11:30 — REGNUM В Камчатском крае выявили 42 новых случая заражения коронавирусом. Полностью излечились за последние сутки 49 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Всего на Камчатке с момента начала наблюдений зарегистрировали 2840 носителей коронавируса, полностью вылечились — 1425 человек. Продолжают лечение в стационарах 348 пациентов. 174 носителя коронавируса болеют пневмонией.

В крае провели 86 127 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ветеринарная инспекция Приморья получила 14 генераторов холодного тумана и семь установок с бензиновым двигателем для дезинфекции помещений, улиц и транспорта.