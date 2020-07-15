Смоленск, 15 июля 2020, 11:30 — REGNUM 57 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Смоленской области за минувшие сутки, данные 15 июля опубликовал федеральный оперативный штаб.
76 пациентов с ранее подтверждёнными положительными тестами на коронавирус за последние сутки выписаны с выздоровлением. Двое смолян скончались.
Всего в Смоленской области с конца марта подтверждено 5212 случаев заражения коронавирусом, 3129 человек выздоровели. Спасти смоленские медики не сумели жизни 81 человека.